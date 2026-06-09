Цензори доит корову, а Йе выливает на нее молоко в новом клипе

Рэпер Канье Уэст (он же — Йе) опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новый сингл и клип «Gemini Season», в котором его жена Бьянка Цензори выступила главной героиней.

В ролике Цензори появляется в полностью белом образе: она доит корову в стеклянную банку, а затем передает ее Йе — тот выливает молоко на нее. Ролик на фоне гор появился накануне концерта Канье Уэста в Грузии, который состоится 12 июня 2026 года.

Жена Уэста выступила режиссером видео. Это стало ее второй работой в подобном амплуа: первым был клип на сингл «Father» с Трэвисом Скоттом.

Предположительно, трек войдет в делюкс‑издание альбома Bully, релиз которого запланирован на 19 июня.

25 мая Цензори и Уэст посетили комедийный клуб Hollywood Improv. Модель появилась в заведении в черном кожаном микротопе, который сочетала с золотистыми блестящими колготками и туфлями на каблуках. Жена артиста распустила волосы и сделала макияж с черными стрелками и блеском для губ. Рэпер вышел на публику в белой футболке, черной кожаной куртке, брюках и замшевых ботинках.

Позже Цензори снялась перед камерой в серебристом лифе бикини, серых трусах и пушистом кардигане. Модель была запечатлена с распущенными волосами с телефоном в руках

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