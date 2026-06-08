В Альпах открыли музей, посвященный легендарному походу Суворова

В швейцарском Гларусе(немецкоязычный кантон на востоке страны) состоялось открытие музея русского полководца Александра Суворова. Об этом «Газете.Ru» сообщили участвовавшие в мероприятии глава Ассоциации русскоговорящих гидов Швейцарии Екатерина Топоркова и президент культурной ассоциации «Собор» Злата Смирнова. По их словам, финансовую помощь в создании нового музея оказал российский предприниматель Сергей Васильев.

«Четыре года назад культурная Ассоциация «Собор» из Веве организовала экскурсию в Андерматт к легендарному Кресту — памятнику героям Суворова, совершившим переход через Альпы в 1799 году. В ходе поездки участники посетили небольшой музей Суворова, который вот уже 40 лет содержит энтузиаст и коллекционер Вальтер Геллер. Музей на тот момент находился в плачевном состоянии: протечка воды угрожала сохранности экспозиции, пожертвования русскоязычных жителей Швейцарии не могли в полной мере закрыть дыры в бюджете. Тронутый энтузиазмом господина Геллера предприниматель Сергей Васильев принял спонтанное решение оказать музею финансовую поддержку», — рассказали Смирнова и Топоркова.

Впоследствии Васильев и Геллер нашли новое помещение для музея — прямо напротив дома, где в 1799 году Суворов ужинал со своими офицерами. Торжественное открытие прошло 7 июня 2026 года: в нем среди прочих приняли участие представители Россотрудничества, посольств России и Белоруссии, а также культурных и туристических организаций.

«Жители кантона Гларус бережно хранят память о солдатах Суворова, показавших пример не только героизма, но и обычной порядочности: Суворов отдал приказ платить за каждую чарку вина, кусок хлеба и сыра, блюсти честь русского солдата. И память об этом с гордостью передается местными жителями из поколения в поколение, что было отмечено с трибуны историками и краеведами. За привычной фразой «переход Суворова через Альпы» стоит выполнение интернационального долга по спасению Швейцарии от возможного захвата Францией», — отметили главы «Собора» и Ассоциации гидов.

Антон Черепанов

По информации из открытых источников, швейцарский историк-энтузиаст Вальтер Геллер начал собирать экспонаты для будущего музея Суворова в 1979 году, а само открытие состоялось спустя семь лет. В коллекции музея хранятся уникальные исторические артефакты — свидетельства похода армии русского полководца через Альпы в 1799 году.

Знаменитый переход через Альпы состоялся в рамках Швейцарского похода Суворова(военная операция по переброске подкреплений из Италии в Швейцарию во время Войны второй коалиции против Франции и ее союзников). Это был героический марш-бросок русской армии через заснеженные горные массивы, который проходил в условиях проблем с продовольствием и боеприпасами. По итогам кампании Суворов был удостоен звания генералиссимуса — высшего воинского на тот момент. Позднее подвигу полководца и его солдат художник Василий Суриков посвятил ставшую знаменитой картину — «Переход Суворова через Альпы».

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