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Культура

Онколог оценила достоверность слухов о фейковом раке Лерчек

Онколог Сатирова подтвердила, что с диагнозом Лерчек можно заниматься спортом
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Онколог Елена Сатировой оценила достоверность слухов о якобы «фейковом» раке блогерши Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина). Мнение специалистки публикует издание «СтарХит».

Сатирова напомнила, что комментировать состояние конкретного пациента могут только их лечащие врачи.

«Но то, что появляется в Сети о диагнозе и процессе терапии, сложно выдумать. Поэтому оставим слухи о выдуманном диагнозе за скобками — это маловероятно», — заявила она.

Сатирова также подтвердила, что активность и энергичность блогерши, смущающие некоторых ее подписчиков, не должны удивлять. По ее словам, молодые и спортивные пациенты на правильном питании действительно могут перенести лечение терпимо.

Онколог добавила, что рекомендует своим пациентам заниматься спортом на фоне лечения.

«Посещение спортзала, гантели, штанга — не противопоказаны. Если вы очень плохо переносите «химию», вопросы к вашему организму, насколько он изношен, и к врачу, насколько правильно посчитаны дозы, подобран режим и назначена ли поддерживающая терапия», — говорит врач.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов. Своей вины Лерчек не признает.

Сейчас Артем Чекалин отбывает срок в СИЗО «Бутырка». Он приговорен к семи годам колонии.

В марте Валерия Чекалина, у которой обнаружили четвертую стадию рака желудка, легла в больницу для прохождения химиотерапии. 16 марта с блогерши сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Ранее Лерчек раскрыла самочувствие после химотерапии.

 
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