Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Культура

Звезда сериала «Солдаты» рассказала, что получает 13 тыс. рублей алиментов

Актриса Гудкова призналась, что получает 13 тысяч рублей алиментов
Михаил Фомичев/РИА Новости

Актриса Наталья Гудкова призналась в шоу «Звезды сошлись», что ее второй бывший муж платит 13 тысяч рублей в месяц.

Гудкова отметила, что экс-супруг прекратил с ней все контакты и везде заблокировал. По ее словам, мужчина не встречается со своим ребенком и может только написать по почте.

«Я содержу двух детей. У меня первый муж — актер, который вообще не платил алименты, и на него никто не подавал (в суд). Царство небесное, Денис. Он очень хороший парень, талантливый. Но я ушла потому, что мне всегда говорилось: «Нет денег», — поделилась артистка.

Наталья Гудкова дебютировала в кино в 2003 году в фильме «Адвокат». В ее фильмографии более 50 работ. Она снималась в таких проектах, как «Солдаты», «Карпов», «Акушерка», «Мата Хари», «Я остаюсь», «Водитель для Веры».

В декабре 2024 года Наталья Гудкова призналась, что ее сын Владимир родился от женатого мужчины. По словам артистки, около шести лет она встречалась с несвободным мужчиной. Она объяснила, что возлюбленный врал о плохих отношениях с супругой и не рассказывал о наличии детей. Гудкова уточнила, что планировала завести ребенка. Артистка думала, что общий сын может стать толчком для партнера для разрыва брака.

Ранее Диброва рассказала, почему отказалась от алиментов.

 
Теперь вы знаете
Акции российских компаний падают без остановки. Стоит ли их покупать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!