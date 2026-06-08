Звезда сериала «Солдаты» рассказала, что получает 13 тыс. рублей алиментов

Актриса Наталья Гудкова призналась в шоу «Звезды сошлись», что ее второй бывший муж платит 13 тысяч рублей в месяц.

Гудкова отметила, что экс-супруг прекратил с ней все контакты и везде заблокировал. По ее словам, мужчина не встречается со своим ребенком и может только написать по почте.

«Я содержу двух детей. У меня первый муж — актер, который вообще не платил алименты, и на него никто не подавал (в суд). Царство небесное, Денис. Он очень хороший парень, талантливый. Но я ушла потому, что мне всегда говорилось: «Нет денег», — поделилась артистка.

Наталья Гудкова дебютировала в кино в 2003 году в фильме «Адвокат». В ее фильмографии более 50 работ. Она снималась в таких проектах, как «Солдаты», «Карпов», «Акушерка», «Мата Хари», «Я остаюсь», «Водитель для Веры».

В декабре 2024 года Наталья Гудкова призналась, что ее сын Владимир родился от женатого мужчины. По словам артистки, около шести лет она встречалась с несвободным мужчиной. Она объяснила, что возлюбленный врал о плохих отношениях с супругой и не рассказывал о наличии детей. Гудкова уточнила, что планировала завести ребенка. Артистка думала, что общий сын может стать толчком для партнера для разрыва брака.

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