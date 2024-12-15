Звезда сериала «Солдаты» рассказала, что забеременела от женатого мужчины

Актриса Наталья Гудкова призналась в шоу «Секрет на миллион», что ее сын Владимир родился от женатого мужчины.

Гудкова рассказала, что около шести лет встречалась с несвободным мужчиной. Она объяснила, что возлюбленный врал о плохих отношениях с супругой и не рассказывал о наличии детей. Гудкова уточнила, что планировала завести ребенка. Артистка думала, что общий сын может стать толчком для партнера для разрыва брака. На тот момент мужчина казался ей идеальным.

По словам Гудковой, экс-возлюбленный до последнего не говорил ей о своих детях. Она узнала о них после разговоров с его женой. Тогда актриса «прозрела». Она встретилась с супругой мужчины, когда ее сыну было уже два года. Актриса хотела выяснить отношения и понять, что происходит.

Гудкова призналась, что совсем не ожидала, что встреча с женой возлюбленного пройдет именно так. Она ожидала разговоры про любовь и чувства, но женщина устроила ей допрос, как проходила их интрижка. На нем также присутствовал сам мужчина. По словам актрисы, ее экс-партнера «привели за шкирку и поставили» рядом.

«Это был разговор директора школы и двух двоечников. Директором школы была жена. Она спрашивала: «Ваша версия, а ваша версия?» Он успел сказать, что я его шантажировала. Я спрашиваю: «Чем?» Я вышла оттуда и дышать не могла. <…> У меня мир рухнул», — поделилась актриса.

Позже Гудкова попросила прощения у супруги экс-возлюбленного. Она заявила, что «была дурой». Актриса призналась, что после этого романа так и не смогла построить другие отношения. Сам экс-возлюбленный больше не общается с артисткой и родным сыном.

«Он мне сказал, что со мной не общается, потому что я предала. Предала, что встретилась с женой и представила в таком свете. А он как хотел?» — отметила артистка.

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