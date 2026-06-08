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Культура

В Самарской области открыли передвижную выставку о доме Романовых

РИА Новости: под Самарой открыли выставку о благотворительности Романовых
РИА «Новости»

В Самарской области представили передвижную стендовую выставку о благотворительной деятельности дома Романовых в годы Первой мировой войны. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия экспозиции.

Выставка под названием «Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне» была подготовлена фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Ее разместили в двух залах правительства Самарского региона.

На церемонии присутствовали глава Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель набсовета фонда Анна Громова. Представляя экспозицию, она рассказала о развитии системы милосердия — от создания «Красного Креста» до благотворительных учреждений, включая Верховный совет помощи семьям военнослужащих и Всероссийское общество здравниц.

Открытие экспозиции приурочили к вхождению Самарской области в федеральный историко-культурный туристический проект «Императорский маршрут».

«Императорский маршрут» — федеральный историко-культурный туристический проект, реализуемый фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» с 2017 года при поддержке Минкульта и Минэкономразвития РФ. Его цель — сохранение и популяризация наследия 300-летней истории династии Романовых через объединение объектов, связанных с императорским домом: мест памяти, официальных визитов, паломничеств, императорских резиденций и великокняжеских усадеб. Проект охватывает более 30 регионов от Калининграда до Владивостока.

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