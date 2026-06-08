«Первое свидание» и «День влюбленных» покажут в Москве в последний раз

Романтические комедийные мюзиклы «Первое свидание» и «День влюбленных» покажут в театре «Маска» (МДМ) в последний раз. Об этом «Газете.Ru» сообщила компания «Бродвей Москва».

Спектакли будут идти до 19 июля: мюзикл «Первое свидание» покажут 11-12 июля в 14:00, 14 и 16 июля в 19:00, 18-19 июля в 14:00, а «День влюбленных» — 11-12 июля в 17:00, 15 июля в 19:00, 18-19 июля в 17:00

«Первое свидание» и «День влюбленных» в компании называют единственным в российском музыкальном театре примером оригинального сценического сериала. Два самостоятельных спектакля, которые можно смотреть и по отдельности, представляют собой откровенный и смешной разговор со зрителем о том, как люди ищут, находят и пытаются сохранить любовь, несмотря на все преграды.

Мюзиклы объединены героями и местом действия — баром на Манхэттене. Бродвейский мюзикл «Первое свидание» рассказывает о знакомстве банковского служащего и художницы, устроенное для которых свидание вслепую превращается в эмоциональные американские горки, где романтическое волнение смешивается с неловкими паузами, неожиданными признаниями и бесконечными советами друзей, родственников и даже семейного священника, звучащими прямо в головах героев. «Первое свидание» написали сценарист сериала «Сплетница» драматург Остин Уинсберг и композиторы проектов Disney Алан Закари и Майкл Вайнер.

В «Дне влюбленных» после года безоблачной совместной жизни пара готовится к свадьбе, но предстоящий праздник неожиданно становится реальным испытанием. Близкие снова пытаются навязать влюбленным собственное представление о том, какой должна быть церемония, и готовы активно его отстаивать. Герои уже не знают, мечтают ли они еще об идеальной свадьбе, или просто хотят не сойти с ума в этой круговерти непрошеных мнений. Музыку для спектакля сочинил обладатель премии «Золотая Маска», автор 15 мюзиклов Евгений Загот.

В ролях — звезды российского музыкального театрав Юлия Ива, Павел Лёвкин, Юлия Чуракова, Юлия Довганишина, Олег Савцов и другие.

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