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Посольство РФ отреагировало на ревизию советских памятников в Германии

Посольство России в ФРГ призвало страну признать преступления Третьего рейха
Shutterstock/hanohiki

Посольство России в ФРГ отреагировало на ревизию советских воинских мемориалов в Германии. Российское диппредставительство цитирует ТАСС.

Дипломаты призвали не бороться с советскими памятниками, а способствовать восстановлению исторической справедливости, официально признав преступления Третьего рейха и его пособников геноцидом народов СССР.

«Ужасающий масштаб преступлений Третьего рейха и его пособников зафиксирован Нюрнбергским трибуналом. Его решения не имеют срока давности и не зависят от предпочтений современных политиков», — отметили в посольстве.

Посольство России в ФРГ назвало недопустимыми и кощунственными попытки ревизии исторического значения в Германии советских воинских мемориалов.

Так в посольстве отреагировали на сообщения в немецких СМИ о продвигаемой в Палате депутатов Берлина инициативе об изменении облика и содержания советских воинских мемориалов, расположенных в Берлине. У подножия монументов информационные стенды с материалами, отражающими альтернативный подход к событиям Второй мировой войны.

«Решающая роль Красной армии и советского народа в освобождении Германии и Европы от нацизма неоспорима», — говорят в российской дипмиссии.

Памятники, добавили в посольстве, служат напоминанием о подвиге советских воинов, и являются священными и неприкосновенными, а попытки нивелировать их значение, изменить первоначальный смысл, поместить в иной исторический контекст — недопустимыми и кощунственными.

Ранее власти Молдавии выступили за снос советских памятников.

 
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