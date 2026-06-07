На Украине захотели внести Брэда Питта в базу «Миротворца»

На Украине обсуждается возможность внесения американского актера Брэда Питта в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщило издание «Абзац».

Поводом для критики в адрес Питта стала его реакция на победу российской теннисистки Мирры Андреевой в женском одиночном разряде на турнире «Ролан Гаррос». На опубликованных в сети кадрах Питт одним из первых поднялся со своего места и начал аплодировать спортсменке после завершения матча с полячкой Майей Хвалиньской.

Часть украинских пользователей и активистов расценили этот жест как поддержку России. На этом фоне в соцсетях появились призывы рассмотреть вопрос о внесении голливудского актера в базу «Миротворца». Официальной информации о принятии каких-либо решений по этому поводу на данный момент не поступало.

В финальном матче «Ролан Гаррос» Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску и впервые в карьере выиграла турнир серии «Большого шлема». Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

На счету Андреевой 25 выигранных мячей и один эйс, у ее соперницы — десять виннеров и ни одной подачи навылет. Обе теннисистки сделали по две двойных ошибки. Андреева реализовала семь брейк-пойнтов из 12, Хвалинска — три из восьми.

Ранее сербский теннисист Джокович на русском языке поздравил Андрееву с победой на «Ролан Гаррос».