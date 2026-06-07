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Культура

Айза объяснила, почему не хочет дочь

Блогерша Айза назвала себя слишком грубой для матери дочери
Из личного архива Айзы

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай призналась в Telegram-канале, что не хочет дочь.

Айза заявила, что она слишком грубая и нетерпеливая для матери дочери. Она считает себя недостаточно ласковой и нежной, чтобы вырастить девочку.

«У меня может вырасти, как минимум, универсальный солдат. Мои сыновья не боятся ничего! Прыгают с высот, не боятся насекомых/змей/темноты/фильмов ужасов и т. д. Я с детства на них клала насекомых и дала такую школу жизни, что они готовы ко всему. А что я буду делать с девочкой? Ааааа! Плести косички я не умею (розовый цвет я терпеть не могу). Я же даже не смогу ей сказать, чтобы она не ныла) А вдруг дочь будет такой же манипуляторшей, как я? Ой-ой-ой!» — заявила блогерша.

В комментариях поклонницы рассказали про свой опыт материнства. Они заметили, как их характер изменился с появлением дочери. Некоторые отметили, что все зависит от индивидуальности ребенка.

«Они же тоже разные, у каждого ребенка свой характер, и бывают такие девочки, что построят любого мальчика», — рассказала подписчица.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Знаменитость также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

Ранее Айза получила перелом.

 
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