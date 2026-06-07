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Айза назвала преимущества мужчин помладше

Блогерша Айза заявила, что молодые мужчины стали умнее старших
aizalovesam/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и бизнесвумен Айза Лилуна-Ай заявила в Telegram-канале, что мужчины младше нее стали гораздо умнее и развитее, чем ухажеры постарше.

«Я уже молчу о внешнем виде. Особенно в нашей стране. Мужчине 40-50, а он выглядит так, будто пережил два пожара», — поделилась знаменитость.

Айза также считает, что большинство мужчин старше 40 лет не ухаживают за собой. Блогерша также заметила тенденцию, что женщины перестали искать себе богатых ухажеров.

«Женщине сейчас не нужен уже папик. Мы сами зарабатываем хорошо. Ну про отношения с мужчиной за деньги — вообще не мой опыт. Еще и со старым», — рассказала блогерша.

Бизнесвумен уточнила, что не все мужчины старше 40 лет не ухаживают за собой и не развиваются. Она привела в пример своего отца. По словам блогерши, в свои 70 лет ее родитель выглядит не старше 55.

По мнению Айзы, сейчас женщины предпочтут выбрать себе в партнеры молодого и перспективного парня.

«А у мужчин, кстати, наоборот. Они выбирают женщин постарше», — отметила Айза.

Ранее Айза получила перелом.

 
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