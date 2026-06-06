Звезда «Теории Большого взрыва» об опыте «Оземпика»: «Неконтролируемая диарея»

Звезда «Теории Большого взрыва» Майим Бялик рассказала о своем опыте использования препарата, аналогичного «Оземпику». О лечении она рассказала в колонке для Free Press.

Семаглутид, который был создан для лечения диабета и который многие звезды используют для похудения, ей выписали для лечения аутоиммунного заболевания — болезни Грейвса. По словам Бялик, лекарство вызвало у нее серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом, из-за чего она «была слишком слаба, чтобы стоять, пить воду или здраво мыслить».

«Сказать, что у меня была неблагоприятная реакция, было бы преуменьшением. Взрывная, неконтролируемая диарея, иакая сильная отрыжка, что я боялась открыть рот на людях. Приступы чихания возникали каждый раз, когда я пыталась есть или пить. Судороги. Вздутие живота. Боли во всем теле, как будто у меня грипп. Невозможность пить воду даже маленькими глотками, чтобы не убегать в ванную с еще более сильной диареей», — вспоминает артистка.

В какой-то момент симптомы актрисы стали настолько серьезными, что ей пришлось ставить капельницы, говорит Бялик.

Накануне ученые выяснили, что «Оземпик» может замедлять старение.

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