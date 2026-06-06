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Культура

Леонардо Ди Каприо впервые оказался на пороге брака: «Сейчас или никогда»

Друзья Ди Каприо заявили, что актер склоняется к заведению детей
Global Look Press/AP

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо впервые оказался на пороге брака, утверждают его друзья. Как пишет издание Star со ссылкой на близкий к 51-летнему артисту источник, звезда «Титаника» задумался о детях.

Хотя актеру трудно смириться с тем, что ребенок родится в неидеальном мире, он все равно хочет стать отцом, утверждает инсайдер.

«Сейчас он уже в том возрасте, когда это нужно делать сейчас или никогда, особенно если он хочет быть рядом с детьми во время их учебы в колледже. Есть и его мать, которая очень хочет внука, но ей уже за 80, так что часики тикают», — рассказывает источник.

Подруга-модель Виттория Черетти якобы не «давит» на Ди Каприо, но тоже хотела бы иметь от него ребенка.

«Он всегда находил предлог, чтобы отложить [отцовство]. Но сейчас, будучи прижат к стене, говорит, что пришло время решиться раз и навсегда — хорошая новость в том, что он, похоже, действительно склоняется к тому, чтобы это произошло, и как можно скорее», — заключил инсайдер.

В марте сообщалось, что Ди Каприо впервые «открылся» для серьезных отношений с 27-летней Черетти. По словам инсайдера, актера привлекает в модели то, что у нее есть своя жизнь — успешная и независимая.

Ранее Леонардо ДиКаприо впервые пришел на «Оскар» с возлюбленной-супермоделью.

 
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