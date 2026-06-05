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Культура

Дочь Турецкого о ребенке от суррогатной матери: «Неизвестность пугала»

Старшая дочь певца Турецкого Наталья нашла суррогатную мать с четвертой попытки
wow_turetskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Старшая дочь певца и продюсера Михаила Турецкого Наталья рассказала, как решилась на ребенка от суррогатной матери. Интервью с блогершей опубликовало издание «СтарХит».

По словам Турецкой, которая родила двоих детей самостоятельно, она прибегла к помощи суррогатной матери в другой стране.

«Безусловно, неизвестность пугала. <...> Огромное желание стать родителями помогало нам отпускать ситуацию и работать со своими страхами. Иначе, наверное, не стоит вообще начинать такой путь», — поделилась она.

Нужную суррогатную мать Турецкая нашла с четвертой попытки — первую кандидатуру отвергла сразу, вторая девушка сама перестала выходить на связь, и выбирала женщина из еще двоих кандидатур.

Блогерша знает, что родившая ее ребенка девушка состоит в браке, имеет опыт родов — ее дочери на момент участия на момент беременности исполнилось четыре года.

«Также была обозначена конкретная мотивация: улучшение жилищных условий, покупка недвижимости и автомобиля. То есть человек дал понять, что серьезно относится к своим обязательствам и намерен добросовестно пройти весь процесс», — рассказывает Турецкая.

Также Наталья Турецкая подчеркнула, что не стала скрывать от старших детей то, как в доме появился новый ребенок.

Ранее дочь Турецкого раскрыла имя сына с помощью лототрона.

 
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