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Культура

Филиппа Киркорова заподозрили в ринопластике

Певец Киркоров вышел в свет с изменившимися чертами лица
Popcake

Народный артист России Киркоров вышел в свет с изменившимися чертами лица. На внешность 59-летнего певца обратило внимание издание Popcake.

Исполнителя заподозрили в ринопластике — изменении формы носа.

«Теперь Филипп Бедросович мужчина неземной красоты!» — пишут представители издания в своем Telegram-канале.

С предположительно новой внешностью Киркоров появился на вечеринке косметического бренда жены Александра Овечкина Анастасии Шубской

В 2023 году Филипп Киркоров перенес серию пластических операций у хирурга Тимура Хайдарова. Он рассказывал, что сделал себе липосакцию, круговую подтяжку лица, блефаропластику, а также прошел через хирургическое формирование кубиков пресса и коррекцию формы ягодиц.

Накануне экс-жену Тома Круза, актрису Кэти Холмс, заподозрили в пластической операции. 46-летняя Кэти Холмс вызвала обсуждения в соцсетях, посетив гала-вечер Нью-Йоркского балета.

Ранее Карди Би спровоцировала слухи о новой пластической операции.

 
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