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Культура

Книжный фестиваль на Красной площади открыли композиции Шостаковича и нейросети

В Москве прошел первый день ХII Книжного фестиваля «Красная площадь»
Пресс-служба книжного фестиваля «Красная площадь»

В Москве прошел первый день XII Книжного фестиваля «Красная площадь». Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе мероприятия.

Торжественное открытие фестиваля состоялось на Главной сцене и началось с концерта к 120-летию со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича. Композиции исполнил камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. Между музыкальными номерами Полина Агуреева прочитала стихотворения зрителям.

В рамках часа поэзии, приуроченного к X юбилейному сезону премии «Лицей», студенты Высшей школы сценических искусств Константина Райкина прочитали стихи. Инструментальное сопровождение обеспечили сами актеры. Прозвучали произведения Ксении Август, Варвары Заборцевой, Артема Рагимова и других.

На площадке «Будущее книги» собрались писатели, журналисты, сценаристы, графики и маркетологи. Они обсудили формат буктрейлеров и влияние генеративных нейросетей на их создание.

«Нейросети создали уникальный момент творческого хаоса, и сейчас должны сложиться условия для создания буктрейлеров, когда мы придем к тому, что правила будут установлены. Я не думаю, что это будет дешево. Это будет дешевле, чем продакшн, но, кроме автора, нужен будет еще как минимум монтажер», — отметил сценарист и режиссер Борис Милованов.

Пресс-служба книжного фестиваля «Красная площадь»

В шатре детской литературы прошла презентация сборника рассказов «Маленьких побед не бывает. Разговоры о важном». В книгу вошли произведения о героях Великой Отечественной войны, участниках специальной военной операции, а также о смелых поступках обычных детей.

В шатре «Поэзия» в рамках Фестиваля национальных литератур прошел круглый стол, посвященный переводу поэзии. Выступил хор театра «Школа драматического искусства».

Народный поэт Республики Дагестан Марина Ахмедова заявила, что для нее важен качественный подстрочник, а верлибр является самодостаточным художественным произведением.

«Нельзя переводить лакца как аварца — надо понимать и переводить душу народа, его менталитет, культуру», — пояснила Ахмедова.

XII книжный фестиваль «Красная площадь» стартовал 4 июня у Кремля.

 
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