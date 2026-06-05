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Культура

«Зеленый слоник» разделил друзей в рейтинге самых спорных фильмов

Фильм «Зеленый слоник» возглавил рейтинг спорных фильмов в России
Кадр из фильма «Зеленый слоник»

Фильм Светланы Басковой «Зеленый слоник» с Владимиром Епифанцевым в главной роли стал лидером среди проектов, которые вызывают наибольшие разногласия среди друзей на Кинопоиске. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Согласно аналитикам, 28% пар друзей поставили ему диаметрально противоположные оценки. В топ-20 также вошли сериалы «Школа» Гай Германики (24 %), «Реальные пацаны», фильмы «Горько!», «Человеческая многоножка», «Т‑34», «Утомленные солнцем 2: Предстояние», «Движение вверх», все части франшизы «Сумерки», «Муви 43» и другие.

Первое место в рейтинге фильмов и сериалов, которые друзья, наоборот, оценивают одинаково высоко, заняла драма «Побег из Шоушенка». На второй строчке расположилась «Зеленая миля». Тройку лидеров замкнул фильм «Ветреная река». В список также попали: «Стрингер», «12 разгневанных мужчин», «Чернобыль», «Форрест Гамп» и «Список Шиндлера».

Главной антирекомендацией стал фильм Марюса Вайсберга «Гитлер капут!». Пользователи, поставившие одинаковые баллы, оценили его в среднем на 1,8.

Ранее сообщалось, что Рудковская раскрыла стоимость номера Билана на «Евровидении».

 
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