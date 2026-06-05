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Культура

«Купорка», «мятка», «вацок»: раскрыты необычные слова, которые говорят россияне

Россияне спрашивали Алису про мультифору, куржак и завертон
Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Аналитики из Яндекса провели исследование регионализмов, которые пользователи используют в диалогах с Алисой AI. Его результаты компания предоставила «Газете. Ru».

Среди ярких примеров выражений из Ростовской области: «купорка» (консервирование), «тютин» (ягоды шелковицы), «мятка» (картофельное пюре), «водогрейка» (водонагреватель), «кутя» (ребенок) и «труситься» (бояться, дрожать от холода).

В Краснодарском крае встречаются такие слова, как «кондюк» (кондиционер), «синенькие» (баклажаны) и «водомер» (счетчик воды), а в Республике Дагестан — «чанда» (ерунда, чепуха, нечто некачественное) и «вацок» (брат, обращение к мужчине, в переносном смысле — близкий человек, приятель).

В сибирских регионах тоже немало самобытных слов: например слово «скупляться» означает соображать, а «гостинка» — малогабаритное жилье. Жители Новосибирской области называют прозрачный файл для документов «мультифорой», а в Томской области под «чеплашкой» подразумевают контейтер, а «куржак» — иней, изморозь.

Среди других примеров: «ходовка» (ходовая часть автомобиля), «завертон» (ролл, рулет из лаваша с начинкой) и «верд» — искаженное «ворд», от названия текстового редактора.

Исследование было проведено ко Дню русского языка. Специалисты проанализировали 3,8 млрд сообщений, отправленных Алисе в чате с ноября 2025 по апрель 2026 года.

Ранее сообщалось, что певица Марина Хлебникова предложила официально вернуть цензуру для артистов.

 
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