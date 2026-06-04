Стало известно, сколько Самбурская получит за «эскортницу»

Стало известно, какого размера компенсацию получит актриса Настасья Самбурская за оскорбления от блогера Алексея Псковитина. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Недавно звезда сериалов выиграла иск — она просила моральную компенсацию виде 3 млн рублей за оскорбления в свой адрес от участника проекта «Немагия» Псковитина, который назвал ее эскортницей. Требования удовлетворили частично, и тогда сумма не разглашалась. Со ссылкой на самого блогера канал утверждает, что за свои высказывания мужчина заплатит 350 тысяч рублей.

По словам Псковитина, если он не исполнит решение суда, то ему придется оплачивать судебную неустойку — по 300 рублей в день.

Накануне Самбурская пожаловалась на плохое самочувствие. Артистка опубликовала фото, на котором был запечатлен ее педикюр. Актриса рассказала, что сходила на процедуру перед отпуском, однако ей пришлось отказаться от поездки из-за болезни.

Ранее Самбурская заблокировала Боню.