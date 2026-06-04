На фестивале «Небо» выступили артисты из Бразилии: «Будем рады вернуться»

В парке искусств «Музеон» завершился четвертый Московский детский фестиваль искусств «Небо», который за два дня посетили 191 тыс. человек. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Фестиваль открылся спектаклем «Вафельное сердце» с участием Юлии Пересильд. Актриса подчеркнула, что это одна из ее любимых детских постановок.

«На фестивале «Небо» меня особенно трогает то, что зрители находятся совсем близко к сцене. Для детского театра такая близость бесценна», — отметила артистка.

В программе участвовали 25 коллективов. Красноярский театр оперы и балета представил спектакль «Синяя птица» в исполнении юных артистов «О-студии», а челябинская студия творческого развития Константина Хабенского «Это правда» — постановку «Папа, я тебя люблю» с участием 37 детей.

Также на фестивале выступил бразильский театр Pia Fraus. Коллектив представил спектакль «Животные Бразилии».

«Мы выступали в разных странах и поняли, что люди очень похожи по своей сути. Мы очень счастливы, что оказались в России, и будем рады вернуться еще раз», — поделился его руководитель Альберто Луис Андреэтта.

Помимо театральных постановок, гости фестиваля смогли посетить выставку-раскраску художника Саши Браулова, лабораторию экспериментального звука «Голоса электричества», научную экспедицию с Музеем криптографии и другие активности.

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