Раскрыта реальная стоимость квартиры Кобзона, которую продают за миллиард

Риелтор Юлия Юсова назвала в беседе с «Газетой.Ru» реальную стоимость квартиры Иосифа Кобзона, которую его вдова продает за миллиард рублей. По словам эксперта, ее рыночная цена в 2-3 раза меньше — 300-500 млн рублей.

Риелтор отметила, что даже для уникального объекта с большой площадью и престижной локацией миллиард рублей — завышенная цена. Она рассказала, что покупатели в таком бюджете очень рациональны и внимательно анализируют каждый объект, для них важны видовые характеристики, качество дома, актуальность ремонта, планировка и уровень приватности.

«Я считаю, что в стоимости объекта присутствует существенная эмоциональная составляющая и определенная премия за историю квартиры, однако рынок не всегда готов оплачивать такую премию в полном объеме. Кирпично-монолитный 17-этажный дом на 90 квартир был построен в 1998 году. Сейчас в ЖК можно купить меблированную 4-комнатную квартиру площадью 203 кв. метра с видом на Москву-реку за 217,7 млн рублей. Как отмечается в объявлении, придомовая территория с прогулочной зоной и детской площадкой огорожена и охраняется, ведется круглосуточное видеонаблюдение, на всех въездах оборудованы КПП. Если учесть, что это пентхаус, в котором жил легендарный певец, то цена завышена как минимум в 2 -3 раза», – заявила Юсова.

По словам риелтора, на практике такие объекты часто выставляются с запасом для дальнейших переговоров, и реальная стоимость определяется уже тогда, когда появляется конкретный покупатель, готовый приобрести не просто квадратные метры, а действительно уникальный объект.

На данный момент недвижимость принадлежит Нинель Кобзон. Изначально в квартире планировали открыть музей в память о певце. Однако теперь ее выставили на закрытую продажу.

Ранее внучка Иосифа Кобзона впервые опубликовала фото со своими сыновьями.