Табаков о сравнении с отцом: «В моем возрасте уже инфаркт имел»

Актер Павел Табаков заявил, что не считает нужным сравнивать себя с отцом

Актер Павел Табаков в беседе с РИА Новости признался, что не считает нужным сравнивать себя с отцом Олегом.

Табаков-младший объяснил, что у него своя жизнь и свой творческий путь, который не имеет смысла сравнивать.

«Олег Павлович в моем возрасте уже инфаркт имел, поэтому сравнивать себя с ним я не берусь. Ну сравнивают люди, что поделать?» — поделился артист.

Табаков-младший назвал отца своим учителем. Он выразил благодарность родителю за все, чему он его научил.

Павел Табаков родился в семье артистов Олега Табакова и Марины Зудиной. Он пошел по стопам родителей и стал актером. Его дебют на сцене состоялся в 12-летнем возрасте в 2008 году. Артист сыграл роль Винсента в спектакле «Лунное чудовище» в МХТ имени А. П. Чехова.

В фильмографии Табакова-младшего более 50 работ. Он принял участие в картинах: «Екатерина», «Беспринципные», «Звезда», «Стая», «Доктор Лиза», «Ампир V», «Молодой человек».

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