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Варламов раскрыл, есть ли у него имущество в России

Блогер Илья Варламова признался, что у него нет имущества в России
varlamov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер и журналист Илья Варламов (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал в YouTube-интервью каналу Sheinkin40, что у него сейчас нет никакой собственности в России.

Ведущие передачи спросили у Варламова, успел ли он достроить дом в русском стиле в России, на что блогер ответил: «Нет, конечно». Журналист уточнил, что у него нет никакого имущества в России, несмотря на то, что в СМИ переодически появляются заголовки об аресте того или иного его актива.

«Суперплюс, что, когда российское государство решило, что я ужасный человек, — арестовать мое имущество, мои счета… Звучит все очень громко. А у меня ничего нет», — сыронизировал блогер.

Варламов также поделился, что раньше у него был автомобиль, но его продажа принесла большое облегчение.

«Я не понимал, насколько это обуза. Я переживал, как она там стоит, не угнали ли ее. Постоянно страховал, менял резину. То есть постоянно какие-то хлопоты», — вспомнил блогер.

Варламов был признан иноагентом в марте 2023 года. В ноябре 2024-го стало известно о возбуждении в отношении него уголовного дела за нарушение правил иноагентской маркировки. В конце мая 2024-го на блогера также составили административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Варламов объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что актер Александр Кузнецов объяснил, почему строит карьеру на Западе.

 
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