Режиссер «Вампиров средней полосы» оценил конкурентоспособность в кино России с Голливудом

Режиссер Антон Маслов заявил, что российское кино может конкурировать с голливудским

Режиссер Антон Маслов заявил ТАСС, что российское кино может конкурировать с голливудскими проектами.

Как отметил Маслов, в последнее время фильмы и сериалы в России значительно улучшились в качестве.

«Не просто так до 2021 года крупнейшие мировые платформы покупали российские проекты», — отметил кинематографист.

Маслов подчеркнул, что в России лучшие операторы и одна из лучших актерских школ в мире.

«У нас есть свои корни, которые мы наконец-то начинаем развивать через сказки, фольклор и другие истории», — поделился режиссер.

Маслов отметил, что при росте качественных проектов увеличится интерес зрителей.

Антон Маслов срежиссировал такие проекты, как «Вампиры средней полосы», «Последний богатырь. Наследие», «Чебурашка. Новый год», «ИП Пирогова», «Бесстыдники», «Отель Элеон», «Анжелика».

В феврале Маслов рассказал о работе с Юрием Стояновым над первым сезоном сериала «Вампиры средней полосы». Он раскрыл, что 68-летний актер ненавидит ночные съемочные сцены, но однажды его удалось уговорить сниматься ночью.

Ранее Маслов признался, что жена днями не разговаривает с ним после правок.