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Культура

Сосо Павлиашвили отреагировал на слухи о завершении концертной деятельности

Певец Павлиашвили опроверг новости о завершении концертной деятельности
Андрей Титов/Business Online/Global Look Press

Певец Сосо Павлиашвили опроверг слухи о том, что он планирует завершать свою концертную деятельность. Об этом он заявил «Москве 24».

«Те, кто хочет, чтобы я закончил выступления, я вас прошу, не мучайтесь и не слушайте меня», – сказал Павлиашвили.

Артист подчеркнул, что такие новости появляются с регулярной периодичностью, однако, не имеют отношения к реальности. Певец добавил, что собирается петь до тех пор, пока будет оставаться нужным своим поклонникам.

В ноябре сообщалось, что Сосо Павлиашвили начал выступать на частных мероприятиях вместе со старшим сыном Леваном. Отмечалось, что Павлиашвили проводит корпоративы исключительно со старшим сыном. Стоимость выступления стоит около 2,5 миллионов рублей. В рамках мероприятия артисты поют около 10 песен дуэтом. Павлиашвили отказывается проводить полностью сольные выступления на частных вечеринках.

В райдер Павлиашвили вошли две гримерки, охрана, еда для коллектива, а также бутылка виски стоимостью около 12 тысяч рублей. Артист также попросил исключить из меню рыбу и морепродукты.

Ранее дочь Сосо Павлиашвили призналась, что в детстве не принимала свое отчество.

 
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