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Культура

Риелтор оценил сложность продажи квартиры Кобзона за миллиард рублей

Риелтор Муравьев заявил, что квартиру Кобзона не сложно продать
Илья Питалев/РИА «Новости»

Риелтор Константин Муравьев заявил aif.ru, что у вдовы Иосифа Кобзона Нинель не должно возникнуть сложностей с продажей его квартиры за миллиард рублей.

Муравьев заявил, что сейчас множество людей покупают элитную недвижимость.

«Деньги сейчас остаются в стране. Покупателем может быть кто‑то из старшего поколения, из тех, кто живёт в Москве либо в каких‑то крупных регионах. Такую квартиру не очень сложно продать, но все равно это особое искусство», — заявил риелтор.

Речь идет о квартире площадью 600 м², расположенной на 16-м этаже ЖК «Груббер Хаус» на Новом Арбате. Telegram-канал Mash отмечал, что интерьер и ремонт жилья не менялся с момента кончины Кобзона.

Пентхаус планируют продать за миллиард рублей. По данным издания, сделку не афишируют и покупателя ищут без огласки.

Иосифа Кобзона не стало 30 августа 2018 года.

В июне 2026-го внучка Иосифа Кобзона Мишель Рапопорт призналась, что во второй раз стала матерью. У нее родился сын.

Ранее Шаляпин потратил 11 миллионов рублей на ремонт квартиры.

 
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