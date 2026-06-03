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Культура

Юрий Аксюта о Бузовой: «Не понимаю, почему на нее ходят»

Продюсер Аксюта заявил, что Бузовой нет места на Первом канале
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Продюсер Юрий Аксюта категорично заявил, что творчество Ольги Бузовой не имеет никакого отношения к вокалу. Своим мнением он поделился в беседе с Родионом Чепелем, которая опубликована на YouTube.

«И то, что большое количество людей собирается на нее посмотреть на каком‑то там Дне города или в каких‑то клубах и на коммерческих концертах, я не понимаю этого. Просто не понимаю!» — отметил эксперт.

Аксюта подчеркнул, что сценический образ Бузовой — результат грамотного позиционирования, а не таланта.

«Девушка, которая сама себя сделала, пробилась в «Дом-2», «Дом-3», «Дом-5», «Дом-10» и так далее. Я еще и пою, и вышивать могу. Хотите, еще и ягодицы могу показать. Я все могу! Вот философия подобного рода людей. Какое это отношение имеет к музыке?» — сказал он.

Продюсер Первого канала заявил, что основа качественной эстрады — профессиональное образование и преемственность в музыке. В качестве примера он привел артиста Дмитрия Маликова. В то же время Аксюта признал, что коммерция — естественная часть индустрии, однако призвал разделять понятия «музыка» и «бизнес».

«Ничего страшного в этом нет, пусть Бузова поет на здоровье. Но в программе Первого канала, пока я этим занимаюсь, ее там не будет», — отметил он.

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