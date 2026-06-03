Рудковская защитила 12-летнюю дочь Тимати: «Это не золотая молодежь, а дети‑трудяги»

Продюсер Яна Рудковская заступилась за 12‑летнюю Алису Юнусову, которую критикуют из-за ее участия в новом фэнтези‑фильме «Дива». Ее слова передает NEWS.ru.

Рудковская назвала травлю детей в интернете аморальной и подчеркнула, что дочь Тимати полностью заслужила свою роль.

«Она фантастически играет, невероятная девочка, очень развитая, прекрасно говорит на английском, с ней с детства занимались актерским мастерством», — отметила знаменитость.

Продюсер также выступила против ярлыков и осудила тех, кто оставляет язвительные комментарии в адрес детей.

«Если это дочь Тимати, то это еще ничего не значит. Как и сын Плющенко. Это не золотая молодежь, а дети‑трудяги, которые работают, а не по подвалам шарятся», — подчеркнула Рудковская.

Алиса Юнусова родилась в 2014 году в союзе рэпера Тимати и модели Алены Шишковой. В 2019 году у певца родился сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой. 2 августа 2025-го Тимати стал отцом в третий раз. У него появилась на свет дочь Эмма от модели Валентины Ивановой.

Ранее стало известно, что Денис Кукояка снялся с дочерью в семейной комедии.