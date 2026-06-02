Денис Кукояка снялся с дочерью в семейной комедии

Семейная комедия «Робоняня» выйдет 18 июня в российском прокате. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «Атмосфера кино».

Режиссерами картины стали Максим Максимов и Анна Соловьева-Карпович. Сюжет рассказывает о девочке Злате, мечтающей попасть на школьный бал. С помощью хитрых трюков героиня вынуждает родителей оставить ее дома одну на каникулах. Ее отец-изобретатель сооружает робота, который должен присматривать за Златой. Вместе с другом девочка придумывает, как избавиться от контроля ИИ, но что-то идет не по плану.

В главных ролях звезда сериала «Папины дочки. Мама вернулась» Ева Смирнова, а также блогер Денис Кукояка вместе с женой Еленой и дочерью Василисой. В фильме также снялись вошли Милана Хаметова, Ольга Тумайкина, Тимофей Зайцев, Андрей Пынзару, Никита Конкин, Давид Манукян (Дава) и робот Unitree G1 Basic, известный под именем Володя.

«Для нас это первый большой опыт участия в кино, и мы невероятно рады стать частью такого крутого проекта! В фильме много юмора, ситуаций, знакомых каждой семье, и, конечно, технологий, которые уже стали неотъемлемой частью нашей жизни», — рассказали семья Кукояк.

