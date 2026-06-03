«Ты можешь мной гордиться, папа»: Киркоров раскрыл тайну победы Болгарии на «Евровидении»

Народный артист России Филипп Киркоров впервые публично рассказал о своем участии в возвращении Болгарии на конкурс «Евровидение» и последующей победе страны. Он опубликовал развернутый пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Киркоров напомнил, что Болгария не участвовала в конкурсе шесть лет из‑за финансовых трудностей. Во время встречи с Эмилом Кошлуковым, тогдашним генеральным директором БНТ, Киркоров узнал о проблеме и привлек инвестора, который согласился профинансировать участие Болгарии.

«Безусловно, я горд тем, что основанная мной 22 года назад компания Dream Team подготовила певицу [Дару] к выступлению. Это продюсер Ilias Kokotos и композитор Dimitris Kontopoulos, который написал «Bangaranga», — заявил исполнитель.

Артист подчеркнул, что раскрыл все подробности в день рождения своего отца Бедроса, который мечтал о победе Болгарии. Он назвал участие в проекте делом чести и достоинства и признался, что морально удовлетворен после победы.

«Болгария — родина моего отца и именно сейчас, в день рождения папы, я решил закрыть для себя гештальт «Евровидения». <...> Ты можешь мной гордиться, папа. Твоя мечта сбылась», — написал народный артист России.

Киркоров также отметил, что долгое время не раскрывал свою роль из‑за ряда причин, но решил развеять слухи и домыслы. Свой пост артист сопроводил ИИ-роликом, где он изображен в образе троянского коня — именно так называли Киркорова ряд СМИ после «Евровидения-2026».

Ранее сообщалось, что «Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии.