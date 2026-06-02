Умерла заслуженная артистка России, более 60 лет игравшая в Театре Пушкина

Заслуженная артистка России, актриса Нина Марушина ушла из жизни в возрасте 91 года. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Московского драматического театра имени А. С. Пушкина.

«Не стало <...> Нины Александровны Марушиной. Для нас это невосполнимая утрата», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что говорить об истории Театра Пушкина и не вспоминать о ныне покойной актрисе невозможно. Марушина играла в этом театре на протяжении 64 лет.

«Она пришла в театр тогда, когда главным режиссером был Борис Равенских», — уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что актриса совсем недавно отметила день рождения. В тот день коллеги поздравляли ее и вспоминали сыгранных ею героинь, которые были обаятельны, женственны и трогательны. По словам представителей театра, сценические образы Марушиной останутся в памяти и сердцах зрителей.

«Выражаем искренние соболезнования семье и близким Нины Александровны», — отмечается в публикации.

Нина Марушина родилась 16 мая 1935 года в Саратове. Звание заслуженной артистки России ей присвоили в 1995 году. Также актриса в разное время была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом Дружбы. Марушина трудилась как в театре, так и на телевидении и в кино. Наиболее известными ее работами остаются «Бабий бунт», «Обломов», «Дни нашей жизни», «Деструкторы» и другие.

