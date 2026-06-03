Лебедев о госконтрактах: «Мало денег и куча геморроя»

Дизайнер Лебедев заявил, что получает мало с госконтрактов

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев признался в шоу Ксении Собчак на VK Видео, что мало зарабатывает с государственных контрактов.

«Люди думают, что госконтракты — это много денег. Это мало денег и куча геморроя — скажи спасибо, если не присядешь в конце», — заявил блогер.

Лебедев добавил, что готов рекламировать практически все, кроме ставок на спорт и казино. Дизайнер отметил, что это нелегально. Он подчеркнул, что соблюдает законы России.

«Презервативы сколько хочешь могу рекламировать, хоть каждый день», — отметил дизайнер.

В октябре Московский городской суд признал законным решение по иску Екатерины Мизулиной к Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) и дизайнеру Артемию Лебедеву о защите чести, достоинства и деловой репутации. Судебная коллегия постановила оставить без изменений решение Лефортовского суда и отклонила апелляционные жалобы защиты ответчиков.

В мае Мизулина выиграла иск о защите чести и достоинства против Лебедева. Она взыскала 300 тысяч рублей с дизайнера и отправила их на нужды СВО. Глава «Лиги безопасного интернета» намекнула, что планирует также поступить с деньгами, которые будут взысканы с журналиста Юрия Дудя.

Ранее Польша помешала Лебедеву получить шенгенскую визу.