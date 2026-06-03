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Культура

Сыновья Матросова от предыдущих браков в восторге от сестры: «Маша под надежной мужской охраной»

Актер Матросов рассказал о помощи сыновей от предыдущих браков в уходе за дочкой
denismatrosov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Денис Матросов рассказал «Газете.Ru», что его младшие сыновья Иван и Федор помогают в уходе за новорожденной сестрой.

Звезда сериала «Две судьбы» поделился, что его дети от предыдущих браков положительно восприняли пополнение в семье.

«Старшие сыновья, Ваня и Федя, от сестренки в абсолютном восторге. У нас дома образовалась целая добровольная команда помощников: парни пытаются участвовать во всех процессах — от укачивания и купания до прогулок с коляской. Так что Маша у нас с первых дней под надежной мужской охраной», — рассказал Матросов.

Также актер дал совет будущим отцам. Он отметил, что с молодых лет нужно следить за своим здоровьем, потому что с детьми бывает очень непросто.

«Будущим папам я бы дал один очень практичный совет: берегите здоровье и особенно поясницу смолоду! Она вам очень пригодится, когда начнется марафон под названием «поноси на ручках», «догони на самокате» и «подними коляску без лифта». Дети — это лучший в мире фитнес, но к нему нужно быть готовым физически», — поделился Матросов.

Третья жена артиста Оксана Рудич-Каструбина родила дочь Марию в марте 2026 года. Девочка стала пятым ребенком Матросова.

Ранее Денис Матросов рассказал, как его жизнь изменилась с появлением дочери.

 
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