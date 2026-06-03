Хлебникова вспомнила, как ей помогли «братки» в 90-х

Певица Марина Хлебникова рассказала в программе «Откройте, Давид», что «братки» из 90-х повлияли на востребованность ее песен на радио.

По словам Хлебниковой, в то время ее слушали как полицейские, так и различные ОПГ.

«Музыкальные редакторы и ведущие хит-парадов говорили: «Марин, ну как ты так ухитряешься? Здесь нам звонят из милиции, а здесь нам звонят из ОПГ. И все говорят: «Косые дожди хотим», — вспомнила артистка.

Хлебникова уточнила, что, несмотря на поддержку, ей было тяжело в 90-х. В какой-то момент ей начал помогать «бизнесмен 90-х», который помог ей снять клип, а также проспонсировал ее конкурс. Мужчина также предлагал ей квартиру, рояль и собаку взамен на то, что она станет его возлюбленной. Артистку не устроил такой расклад, и она попросила свою подругу поговорить с бизнесменом. Хлебникова готова была отдать все подарки, лишь бы не быть должной этому мужчине.

«Она (подруга) разговаривала с ним месяца три. Приезжала к нему в офис. И когда они договорили, я спокойно с ним рассталась в хороших отношениях, и она тоже. Потом через несколько лет пересеклись, посмеялись», — поделилась исполнительница.

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