«Полная перезагрузка»: Денис Матросов рассказал об изменениях в жизни после рождения дочери

Актер Денис Матросов признался, что изменился после рождения дочери. В беседе с «Газетой.Ru» он рассказал, что стал требовательнее к себе.

В конце марта Матросов стал отцом в пятый раз. Его супруга Оксана Рудич-Каструбина родила дочь, которую назвали Марией. Актер поделился, что ради помощи жене с малышкой даже решил на время оставить работу и уйти в декретный отпуск».

«Рождение ребенка — это всегда полная перезагрузка. В первую очередь, конечно, меняется график. Сейчас главный режиссер и художественный руководитель в нашей семье — это новорожденная Машенька. Именно она диктует правила, утверждает расписание и объявляет ночные «репетиции», когда ей не спится. Чтобы быть надежным сорежиссером на этой домашней площадке и помогать жене, я максимально освободил себя от съемок и гастролей на ближайшие месяцы. В этом, пожалуй, главный плюс продюсирования собственного театра, театр Дениса Матросова— выписал декретный отпуск его создателю. Но статус многодетного отца обязывает: я стал гораздо требовательнее к себе, ведь ответственности теперь в разы больше», — признался артист.

По словам Матросова, сложности в роли многодетного родителя возникают, однако он старается их воспринимать с позитивом. То же касается и его жены.

«Трудности в родительстве — вещь неизбежная, и все, у кого есть дети, знают, что это огромный труд. Бессонные ночи, детские колики и умение виртуозно собирать коляску одной рукой никто не отменял. Но весь секрет в том, как ты к этому относишься. Приносят тебе эти хлопоты радость или воспринимаются как тяжелая обязанность? Мы с Оксаной — абсолютно счастливые родители, у нас прекрасная, крепкая семья, поэтому даже ночные подъемы у нас проходят с улыбкой», – поделился актер.

Ранее Денис Матросов показал фото с женой и детьми от предыдущих браков.