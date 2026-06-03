Лерчек раскрыла самочувствие после химотерапии: «Аппетит не очень»

Блогерша Лерчек сообщила, что у нее ухудшился аппетит после химиотерапии

Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) жениха поделилась подробностями самочувствия после шестой химиотерапии.

Чекалина отметила, что в этот раз процедура прошла успешно.

«Разумеется, у меня не так много энергии, и аппетит не очень. Но через пару дней, надеюсь, все будет в порядке», — рассказала блогерша.

Всего Лерчек предстоит девять курсов химио- и иммунной терапий.

В марте Валерия Чекалина, у которой обнаружили четвертую стадию рака желудка, легла в больницу для прохождения химиотерапии. 16 марта с блогерши сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов. Своей вины Лерчек не признает.

Сейчас Артем Чекалин отбывает срок в СИЗО «Бутырка». Он приговорен к семи годам колонии по уголовному делу о незаконном выводе 251 млн рублей в ОАЭ с использованием подложных документов.

Ранее брат Лерчек обратился к хейтерам блогерши.