Российская стримерша попала в базу «Миротворца»

Стримерша Аня Акулич оказалась в базе скандально известного украинского сайта «Миротворец». Это выяснила «Газета.Ru».

Причиной внесения в базы стало сотрудничество с «Алабугой Политех». В апреле 2026-го девушка освещала турнир по игре Counter-Strike «Alabuga Polytech Cup».

«После начала массовой блокировки участников турнира на Twitch, Чернюк Анна почистила упоминания «Алабуги» в своих постах, пытаясь избежать бана. Но временный бан от Твича ей все-таки прилетел», — отметили на сайте.

Акулич обвиняют в пропаганде войны, публичной поддержке «российской агрессии», а также «финансировании и снабжении подразделений российско-фашистских захватчиков».

Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, ставит своей целью выявление личностей и публикацию персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в «черный список» ресурса попали журналисты, артисты и политики, посетившие Крым, Донбасс или вызвавшие негативную реакцию авторов сайта по другим причинам.

