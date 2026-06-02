Лариса Гузеева осудила цирк с животными: «Волосы дыбом»

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выступила против цирка с животными.

Гузеева возмутилась, что подобные цирки существуют в 2026 году. Телеведущая призналась, что ей очень жалко животных. Актриса заявила, что ненавидит цирк с детства из-за истязаний зверей во время дрессировки и условий содержания.

«Кому может нравится сегодня цирк с животными? Как это ужасно всё. Я вот смотрю документальный фильм, а у меня волосы дыбом. Жалко всех лошадок, слонов. На черта это нужно сегодня?» — возмутилась артистка.

В августе 2025-го народный артист России Юрий Антонов заявил, что не стал бы сотрудничать с дрессировщиком Юрием Куклачевым, поскольку категорично относится к циркам в целом.

Позиция Антонова заключается в том, что он не готов подвергать своих животных каким-либо испытаниям ради шоу. Певец заявил, что «неинтересно сдавать своих животных Куклачеву». Он назвал питомцев беззащитными существами, которые должны жить своей жизнью.

Ранее сообщалось, что Запашный тайно общается с украинскими цирковыми артистами.