Актер из «Мастера и Маргариты» представит «Бориса Годунова» на Красной площади

ХII Книжный фестиваль «Красная площадь» проведет 800 мероприятий за четыре дня. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе фестиваля.

В рамках «Красной площади» с 4 по 7 июня состоятся концерты, театральные постановки, презентации, паблик-токи и встречи с авторами. На «Главной сцене» у Храма Василия Блаженного выступят артисты МХТ имени Чехова, театра Вахтангова, театра Терезы Дуровой, Нижегородского театра оперы и балета им. А.С. Пушкина.

Фестиваль откроет камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета. В программе, посвященной 120-летию Дмитрия Шостаковича, прозвучат его Первый концерт для фортепиано с оркестром и другие сочинения в переложении для струнного оркестра. На сцену выйдут пианистка Екатерина Мечетина, трубач Сергей Стрищенко и актриса Полина Агуреева. Ведущий концерта — Артем Варгафтик.

В Пушкинский день 6 июня на «Главной сцене» жители и гости столицы увидят мультимедийный проект «Царь-Пушкин». Большой театр с «Пушкинианой» покажет «Евгения Онегина» Сергея Прокофьева, Народный артист России Евгений Князев, сыгравший Берлиоза в фильме «Мастер и Маргарита», представит «Бориса Годунова».

4 июня в шатре «Поэзия» пройдет презентация нашей последней вышедшей антологии «Современная литература народов России: поэзия и проза народов Северного Кавказа». Два мероприятия посвящены юбилею классиков татарской литературы: 120 лет поэту-герою Мусе Джалилю и 140 лет со дня рождения Габдуллы Тукая.

«Одна из интересных коллабораций в этом году — с московским зоопарком. Это микс театрализованной постановки и читки стихов и рассказов о животных», — рассказал руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

Вечернюю программу дня открытия ХII Книжного фестиваля «Красная площадь» завершит музыкально-поэтический спектакль «Кто Есенин?». Режиссер постановки — Тереза Дурова.

