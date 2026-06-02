Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Культура

Актер из «Мастера и Маргариты» представит «Бориса Годунова» на Красной площади

Актер Евгений Князев представит «Бориса Годунова» на фестивале «Красная площадь»
Пресс-служба книжного фестиваля «Красная площадь»

ХII Книжный фестиваль «Красная площадь» проведет 800 мероприятий за четыре дня. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе фестиваля.

В рамках «Красной площади» с 4 по 7 июня состоятся концерты, театральные постановки, презентации, паблик-токи и встречи с авторами. На «Главной сцене» у Храма Василия Блаженного выступят артисты МХТ имени Чехова, театра Вахтангова, театра Терезы Дуровой, Нижегородского театра оперы и балета им. А.С. Пушкина.

Фестиваль откроет камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета. В программе, посвященной 120-летию Дмитрия Шостаковича, прозвучат его Первый концерт для фортепиано с оркестром и другие сочинения в переложении для струнного оркестра. На сцену выйдут пианистка Екатерина Мечетина, трубач Сергей Стрищенко и актриса Полина Агуреева. Ведущий концерта — Артем Варгафтик.

В Пушкинский день 6 июня на «Главной сцене» жители и гости столицы увидят мультимедийный проект «Царь-Пушкин». Большой театр с «Пушкинианой» покажет «Евгения Онегина» Сергея Прокофьева, Народный артист России Евгений Князев, сыгравший Берлиоза в фильме «Мастер и Маргарита», представит «Бориса Годунова».

4 июня в шатре «Поэзия» пройдет презентация нашей последней вышедшей антологии «Современная литература народов России: поэзия и проза народов Северного Кавказа». Два мероприятия посвящены юбилею классиков татарской литературы: 120 лет поэту-герою Мусе Джалилю и 140 лет со дня рождения Габдуллы Тукая.

«Одна из интересных коллабораций в этом году — с московским зоопарком. Это микс театрализованной постановки и читки стихов и рассказов о животных», — рассказал руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

Вечернюю программу дня открытия ХII Книжного фестиваля «Красная площадь» завершит музыкально-поэтический спектакль «Кто Есенин?». Режиссер постановки — Тереза Дурова.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдет фестиваль независимых артистов.

 
Теперь вы знаете
«Огненный апокалипсис» в Киеве, запрет на яблоки из Армении и заявление в полицию на Собчак. Главное за 2 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!