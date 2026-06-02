Решетова поделилась трогательным разговором с сыном: «Хочу на тебе жениться!»

Модель и блогер Анастасия Решетова поделилась в Telegram-канале трогательным разговором со своим сыном Ратмиром.

«Мама, я когда вырасту, хочу на тебе жениться!» — неожиданно сказал Ратмир матери.

Затем Решетова напомнила сыну, что это невозможно, поскольку она его мама. Мальчик поинтересовался, что же ему тогда делать. Мать предположила, что он может найти себе жену, похожую на нее.

«Ну‑у‑у, это будет очень сложно! А вдруг я тогда вообще себе никого не найду?» — поинтересовался наследник Тимати.

В ответ Решетова заверила Ратмира, что он обязательно кого‑то найдет. Она посоветовала ему в первую очередь учиться и развиваться.

В 2014 году Решетова стала обладательницей титула «1-я Вице-мисс России», и в том же году она познакомилась с Тимати. 16 октября 2019 года у них родился сын Ратмир, а через год пара объявила о расставании. Блогер рассказывала в фильме-интервью «Мой монолог», что планировала всю жизнь быть вместе с отцом своего ребенка и не ожидала такого развития событий. По словам звезды, она тяжело это переживала и ее спасала забота о первенце.

