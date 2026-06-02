Театр Моссовета покажет джазовую импровизацию на тему сказки Пушкина

В Москве пройдет интерактивный спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке»
Елена Лапина

Театр Моссовета представит интерактивный спектакль «Сказка о рыбке и рыбке» по мотивам одноименного произведения Александра Пушкина. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе театра.

Премьера постановки состоится 11 июля на сцене «Под крышей». Она предназначена для зрителей от шести лет. Режиссером и художником спектакля выступил Федор Парасюк. Он заявил, что постановка является джазовой импровизацией на тему сказки Пушкина.

«В диалоге с оркестром мы ищем ответы на вопросы, которые заложены в этой истории. Почему старик не перечил жене до самого конца и соглашался на ее приказы? Что свело с ума бедную старуху? И, наконец, что за чудо эта золотая Рыбка?» — поделился Парасюк.

В постановке примут участие актеры Роман Кириллов и Дарья Таран.

Создатели спектакля положат стихи Пушкина на музыку Роберта Шумана, Жоржа Бизе, Виктора Эвальда и Модеста Мусоргского. Сюжет будет развиваться через ритмы джазовых стандартов и народных песен. Музыкальным руководителем постановки стал солист Московской Филармонии Дмитрий Булкин.

