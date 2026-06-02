Стилист Крис Эпплтон опубликовал редкое фото 44-летней певицы Бритни Спирс. 42-летний стилист поделился новым постом на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Эпплтона, когда он был ребенком и рос в Англии, музыка Бритни Спирс была саундтреком ко многим важным моментам его жизни.

«Никогда в жизни бы не подумал, что однажды буду стоять за стулом (хотя сейчас она стоит за моим) и укладывать ей волосы. Она не только икона, но и одна из самых по-настоящему добрых и нежных душ, которых я когда-либо встречал», — подписал совместное селфи он.

На фотографии, в отличие от многих кадров на собственной странице, Спирс полностью одета и выглядит веселой. В руках на снимке она держит несколько различных инструментов для завивки волос.

Эпплтон давно мечтал о сотрудничестве со Спирс и несколько раз в социальных сетях рассказывал о своем желании.

