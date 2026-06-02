Нижний Новгород объединил артистов 11 стран на фестивале «Человек Альфа»

В Нижнем Новгороде прошел фестиваль «Человек Альфа», изменивший город на 12 дней

Международный фестиваль искусств «Человек Альфа / Alfa Human» прошел в Нижнем Новгороде с 20 по 31 мая 2026 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Масштабный проект охватил более 10 городских площадок и объединил артистов из 11 стран — Италии, Германии, Армении, Франции, Бразилии, Уругвая, Швейцарии, Японии и других.

Фестиваль открылся оперной инсталляцией «Данте. Восхождение», вдохновленной «Божественной комедией» Данте Алигьери. Действие развернулось вдоль всей Чкаловской лестницы, а режиссером проекта выступил Юрий Квятковский.

Кроме того, посетителям удалось послушать концерт у Шуховской башни на Оке. Бразильский пианист Виктор Круэль и солисты Нижегородского театра оперы и балета исполнили произведения классической музыки XIX века. Аудиовизуальная инсталляция дополнила звучание, превратив 128‑метровую башню в световой музыкальный инструмент.

В фестивале также приняли участие Хибла Герзмава, Теодор Курентзис и оркестр musicAeterna, Федор Безносиков и оркестр La Voce Strumentale, Дмитрий Синьковский, Борис Березовский, Мария Антоненко, Лука Пьянка, Давиде Ранальди и Эдит Пажо.

Организаторы анонсировали, что следующий фестиваль «Человек Альфа / Alfa Human» состоится в 2027 году.

