Запашный о неуместности широких юбилеев: «Не время веселиться»

Дрессировщик Запашный заявил, что не будет широко праздновать 50-летие
Дрессировщик, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал о неуместности больших юбилеев для артистов. Запашного цитирует ТАСС.

В июле дрессировщику исполнится 50 лет. Однако устраивать масштабные вечеринки и банкеты на фоне проведения специальной военной операции неправильно, считает он.

«Не время сильно веселиться. Все-таки я с первого дня поддерживаю участников специальной военной операции, помогаю фронту и очень осторожно отношусь к любым формам безграничного веселья, которое позволяют себе артисты», — сказал артист.

Запашный напомнил, что осуждал «голую вечеринку» блогерши Анастасии Ивлеевой, а также другие мероприятия, где артисты позволяют себе чрезвычайную роскошь.

Пять лет назад, продолжил артист, он мог бы позволить себе «любую вечеринку», однако теперь предпочтет вечером после спектакля встретиться и повеселиться с самыми близкими — друзьями и семьей.

День рождения Эдгарда Запашного выпадает на предзаключительный день международного циркового фестиваля «Идол». В честь праздника на сцене Большого Московского Цирка покажут лучшие номера в рамках юбилея гендиректора и юбилея самого цирка.

Ранее сообщалось, что Запашный попросил украинских артистов не приезжать на фестиваль «Идол».

 
