Главного фаната Джеймса Бонда в России заподозрили в крупном мошенничестве

Главного фаната Джеймса Бонда в России Антона Бондалетова заподозрили в крупном мошенничестве. О пострадавших от действий бизнесмена из Великого Новгорода пишет Telegram-канал Mash.

По словам пострадавших, несколько лет назад предприниматель получил от государства грант на обновление рынка в Великом Новгороде. Для этого он нашел подрядчика — индивидуального предпринимателя Андрея Верхова, которому предложил поучаствовать в проекте по возведению его дома в пределах города, а позже — в обновлении рынка.

Со слов Верхова, на рынке, на который потратили 100 млн рублей, нет нормальной кровли; крыша течет, а пол сделали не из бетона, а из асфальта, который может выделять вредные вещества при жаре. При этом сам Бондалетов построил себе особняк, сделанный из передовых материалов.

Затем Бондалетов, рассказывает Верхов, предложил ему реализовать проект из 14 домов в Истре. Однако на финальной стадии предприниматель отказался платить, и строитель обратился в суд, где ему отказали — клиент заключал договоры через третьих лиц. После этого Бондалетов подал ответный иск за некачественные и неоказанные услуги.

Обращение бизнесмена удовлетворили, и теперь через процедуру банкротства у строителя пытаются забрать единственное жилье, где он живет с семьей, подрядчику заблокировали банковские счета. Верхову удалось найти еще минимум 10 человек, якобы пострадавших от действий Бондалетова, включая подрядчиков и риелтора. Утверждается, например, что он обещал построить Детский развлекательный центр «Мадагаскар» в Великом Новгороде, но сделал платную парковку. Сейчас по этому факту идет проверка прокуратуры.

Антон Бондалетов известен в сети своей любовью к произведениям Яна Флеминга и его персонажу Джеймсу Бонду — его особняк пронумерован цифрами 007, с номерами 007 ездят его личные машины (BMW и Porsche), личный телефон также заканчивается на эти цифры.

