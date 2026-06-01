«Человек-улыбка» Василенко представил руководство по счастью в новой книге

Блогер Николай Василенко выпустил книгу о том, как научиться быть счастливым

Блогер и бизнесмен Николай Василенко выпустил новую книгу «Сейчастье», которая учит находить счастье в обычных моментах. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе издательства АСТ.

«Сейчастье» состоит из 70 коротких историй. Каждая из них раскрывает часть жизни автора. Например, в главе «Добро мне передали по наследству» Николай вспоминает о своем отце. В главе «Место в сердце» он делится мыслями об отношениях. Из глав «Созидатели», «Две стороны одной медали», «Миллион» можно узнать о создании и ведении бизнеса. Глава «Книги — лучшие антидепрессанты» показывает, как литература повлияла на жизнь автора.

«Эта книга о вызовах и выборах, о непростых решениях и надежде, о смелости и внутреннем позволении быть счастливым. Она о том, как человеку выбирать добро и держаться этой линии в современном мире», — говорит Василенко в книге.

В книге также представлены 10 простых практик, которые автор проверил на собственном опыте.

«Я как будто старался спрятаться от злости, которая может подпитывать амбиции и двигать вперед, — и в итоге довольствовался меньшим, чем мог бы. Например, я мечтал стать миллиардером, а потом подумал: «А миллионером тоже быть хорошо», — вспоминает Василенко.

Николай Василенко — успешный бизнесмен, блогер и популяризатор литературы. В интернете его называют «человеком-улыбкой» и «человеком-лавандовый раф».

