Найдены останки одной из самых могущественных королев Европы

В Барселоне на раскопках монастыря XIV века археологи нашли в восьми могилах 25 скелетов, включая останки одной из самых могущественных королевы Европы. Об этом сообщает Live Science.

Исследователи из Института культуры Барселоны полагают, что обнаружили останки Элисенды де Монкада — супруги короля Арагона и Валенсии Якова II. Она основала королевский монастырь Санта-Мария-Педральбес, средневековые могилы вокруг которого и вскрыли эксперты, чтобы узнать больше о жизни королевы и об условиях жизни женской монашеской общины XIV века.

Маленький ящик с костями Элисенды нашли в одном из углов большого помещения между церковью и монастырем, разделенного надвое низкой стеной. Согласно заявлению Института культуры, такое расположение могло создано специально для того, чтобы представить королеву как суверена по отношению к церкви и как кающуюся грешницу по отношению к монастырю.

Первоначальный анализ костей королевы показал, что ей было около 70 лет на момент кончины — в ее останках обнаружены признаки остеоартрита. Хотя королева упокоилась в простом монашеском одеянии, в гробнице были обнаружены остатки шелковой ткани, расшитой золотом, а также ароматические травы розмарин и мирт.

В могилах ближайшего окружения Элисенды нашли останки беременной женщины и мужчин с колотыми ранами. В могиле Собираны Ользет, первой настоятельницы монастыря, обнаружили предположительно ее останки с колотой раной на лице.

Документы и пергамент, извлеченные из гробниц, в настоящее время изучаются.

