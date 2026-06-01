Мишустин о спасении книжных магазинов: «Спрос на книжки снижается»

Мишустин предложил ввести в книжных магазинах новые услуги для детей
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин признал, что цифровизация снизила спрос на книги и сократила число книжных магазинов. О спасении книжных он поговоррил на церемонии вручения премий в области детской и подростковой литературы, пишет ТАСС.

Получившая премию издатель Александра Агафонова обратила внимание Мишустина на проблемы книготорговли.

«К сожалению, действительно снижается спрос на книжки. Но книга — это вообще целая церемония, взять красивую книгу, прочесть ее», — рассуждает он.

Председатель правительства предложил ввести в книжных магазинах новые услуги для детей и интересные для них идеи. Он предложил поделиться предложениями с министром цифрового развития Максутом Шадаевым, присутствующим в зале.

В середине мая Российский книжный союз призвал магазины бороться с маркетплейсами.

Ранее сообщалось, что в московских книжных промаркируют более 100 новых изданий.

 
