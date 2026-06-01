Адвокат о шансах Чекалина выйти на свободу: «Оправдание по таким делам — исключительная редкость»

Адвокат Вершинин: Чекалин может рассчитывать на сокращение срока на 1-2 года
Владимир Астапкович/РИА Новости

Адвокат Станислав Вершинин заявил, что у Артема Чекалина низкие шансы добиться оправдательного приговора. В разговоре с «Газетой.Ru» он отметил, что самый реалистичный сценарий для блогера — это сокращение срока на 1-2 года.

Адвокат рассказал, что за последние пять лет по ст. 193.1 УК РФ («Валютные операции с подложными документами») оправдательные приговоры в апелляции единичны. Чаще всего апелляция либо оставляет приговор в силе, либо меняет наказание в сторону смягчения, но не отменяет полностью. Вершинин подчеркнул — суд первой инстанции (Гагаринский районный суд) уже пришел к выводу, что умысел на вывод валюты доказан. Кроме того, по его словам, в апелляции не проводится нового судебного следствия в полном объеме, а для отмены приговора нужны фундаментальные нарушения — например, если выяснится, что в деле нет подписи Чекалина на подложных документах или что банк не подтвердил факт их подачи именно им.

«Шанс на полную отмену приговора и оправдание — менее 5-10%. Это не ноль, но очень низкий порог. В практике Мосгорсуда такие случаи бывали, но обычно при грубейших нарушениях права на защиту (например, подсудимому не дали последнее слово или дело рассмотрено в отсутствие защитника без законных оснований)», — поделился адвокат.

Вершинин считает, что и добиться условного срока для Чекалина практически невозможно. Он рассказал, что для этого апелляционный суд должен исключить квалифицирующий признак «организованная группа» (переквалифицировать на ч. 2 или ч. 1 ст. 193.1 УК РФ) или согласиться с переквалификацией на налоговую статью. Вероятнее всего, по мнению адвоката, блогеру только немного сократят срок пребывания в колонии.

«Как адвокат, не участвующий в этом деле, могу лишь со ссылкой на судебную практику по ст. 193.1 УК РФ отметить: оправдание в апелляции по таким делам — исключительная редкость, условный срок практически невозможен без переквалификации. Наиболее вероятный исход — снижение реального срока на 1-2 года при сохранении колонии общего режима и штрафа. Заявление «не признаю вину» — это право осужденного, но с точки зрения стратегии оно закрывает путь к смягчению через институт раскаяния. Мосгорсуд, скорее всего, оставит квалификацию в силе, но может скорректировать срок вниз», — заявил адвокат.

Адвокат Артема Чекалина Константин Третьяков сообщил журналистам, что блогер просит выпустить его из СИЗО. По его словам, Чекалин собирается добиваться оправдательного приговора.

