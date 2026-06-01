Умерла актриса из «Анны Карениной» и «Войны и мира» Лариса Жуковская

Заслуженная артистка России, кктриса труппы МХАТ им. М. Горького Лариса Жуковская умерла в возрасте 88 лет. Об этом сообщает aif.ru.

По информации журналистов, артистка ушла из жизни 1 июня. Причина смерти на данный момент неизвестна.

Лариса Александровна Жуковская родилась 13 июня 1937 года, окончила ГИТИС в 1959 году (курс И. М. Раевского) и с 1961 года стала служить в труппе МХАТ им. М. Горького. После разделения труппы в 1987 году актриса осталась во МХАТе им. Горького под руководством Татьяны Дорониной. В кино она дебютировала в 1956 году и за карьеру сыграла примерно в двадцати фильмах, включая роли княжны Вороновой в «Анне Карениной» и княжны Безуховой в «Войне и мире».

На театральной сцене Жуковская создала десятки ярких образов, а нескольким поколениям детей запомнилась по легендарной мхатовской «Синей птице», где исполнила роли Внучки, Света и Матери.

