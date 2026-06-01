Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Культура

Умерла актриса из «Анны Карениной» и «Войны и мира» Лариса Жуковская

Заслуженная артистка России Лариса Жуковская умерла в 88 лет
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Заслуженная артистка России, кктриса труппы МХАТ им. М. Горького Лариса Жуковская умерла в возрасте 88 лет. Об этом сообщает aif.ru.

По информации журналистов, артистка ушла из жизни 1 июня. Причина смерти на данный момент неизвестна.

Лариса Александровна Жуковская родилась 13 июня 1937 года, окончила ГИТИС в 1959 году (курс И. М. Раевского) и с 1961 года стала служить в труппе МХАТ им. М. Горького. После разделения труппы в 1987 году актриса осталась во МХАТе им. Горького под руководством Татьяны Дорониной. В кино она дебютировала в 1956 году и за карьеру сыграла примерно в двадцати фильмах, включая роли княжны Вороновой в «Анне Карениной» и княжны Безуховой в «Войне и мире».

На театральной сцене Жуковская создала десятки ярких образов, а нескольким поколениям детей запомнилась по легендарной мхатовской «Синей птице», где исполнила роли Внучки, Света и Матери.

Ранее умерла сыгравшая в сериале «Триггер» актриса Елена Глебова.

 
Теперь вы знаете
Флаги с карпами, места в парламенте и еще 5 традиций на День защиты детей в разных странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!